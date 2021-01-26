В Воронеже мать 2,5 года добивалась, чтобы ей вернули сына, а потом отказалась от мальчика

Может, и неплохо, что мать честно сказала, что не готова воспитывать ребенка, тем самым избавив его от возможной сильнейшей психологической травмы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Душераздирающую историю поведали судебные приставы Коминтерновского района.

У женщины бывший муж забрал ребенка и долго скрывал, где он. С тех пор прошло 2,5 года. По решению суда мальчика решили вернуть матери. Отцу надоело прятаться. Он пришел к судебному приставу и сказал, что готов возвратить ребенка.

Вот только у матери к тому времени планы совершенно изменились. Она взяла и отказалась брать назад ребенка. С мальчиком поработали психологи. Оказалось, что он уже не воспринимает мать как родного человека. И вполне удовлетворен жизнью с папой, а также с бабушкой и дедушкой по отцовской линии.

В Коминтерновском районном суде в ближайшее время собираются закрыть это дело. Чтобы не причинять дальнейшие моральные травмы ребенку, все оставят как есть.