В Воронеже мошенница лишила женщину 850 тысяч рублей

Иной раз складывается впечатление, что некоторые люди живут в танке. Казалось бы, и из телевизора и из радиопередач, и тем более из интернета пора усвоить: звонит вам незнакомец и говорит, что ваши деньги нужно перевести более безопасный счет, кладите трубку или посылайте его подальше. Но вот опять урок не впрок.

Некая аферистка благодаря этой уже у всех в ушах навязшей преступной схеме отобрала у 34-летней жительницы Ленинского района 850 тысяч рублей. Возможно, все ее сбережения.

Мошенницу ищут. Всего 25 января аферисты обманули 11 наших доверчивых земляков. У них они отобрали в общей сложности более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Но чтобы преступники ответили по полной, их сперва надо найти. А сим-карты они, как правило, выбрасывают. И ищи ветра в поле… Лучше все-таки не поддаваться на их уловки. Тем более такие банальные.