Жителя Воронежской области оштрафовали за флаг ИГИЛ в соцсети

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Суд райцентра оштрафовал жителя Эртиля, разместившего в соцсетях фото символики запрещенной в России организации – ИГИЛ. Накануне ему вынесли приговор. Об этом сообщили в суде 25 января.

Молодого человека признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КОАП (публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики, атрибутики и символики, сходной с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения). Запрещенные фото появились на его странице «В контакте» сразу после новогодних праздников – 13 января.

Как выяснилось, выкладывал он их находясь дома. На фото были изображены флаги международной террористической организации «Исламское государство». Суд признал, что он тем самым публично демонстрировал символику экстремистской организации.

Однако, при назначении наказания молодому человеку зачли его раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств. Суд приговорил его к штрафу в две тысячи рублей.

Напомним, что в России есть случаи, когда штрафы за оправдание терроризма в сетях выливались для молодых людей в несколько сотен тысяч рублей. Так, в Москве осудили в 2016 году студентку, оправдывавшую исламистов. Ее оштрафовали на 400 тысяч рублей.