В Воронеже задержали грабителя, который вырвал у пенсионерки тысячу рублей

Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения Фото: из архива "КП"

Инцидент произошел в одной из воронежских аптек на улице Димитрова. 88-летняя пенсионерка стояла у кассы и ждала, когда фармацевт ей сформирует заказ. В это время в торговый зал зашел мужчина и встал в очередь. Когда сотрудница аптеки отошла, злоумышленник вырвал у старушки из руки тысячу рублей и скрылся.

Как рассказали в региональном главке 25 января, участковые уполномоченные задержали грабителя. Его удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения. Стражи порядка опросили потерпевшую и возможных очевидцев, установили приметы подозреваемого.

Мужчину поймали недалеко от места происшествия. Злоумышленником оказался 31-летний житель Новоусманского района. Он признался в грабеже. Деньги правоохранители у него изъяли и вернули пожилой женщине.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.