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Общество

В Воронеже определили трех кандидатов на должность ректора ВГУ

Кроме нынешнего руководителя вуза, на должность претендуют два декана
Артем ИЛЬИН
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Кандидата три, фаворит известен...

Кандидата три, фаворит известен...

Фото: с портала правительства Воронежской области.

В главном вузе Воронежа готовятся к выборам ректора. И уже определили три кандидатуры. Нынешний ректор Дмитрий Ендовицкий в отставку не собирается и претендует на то, чтобы продолжить работу на своем посту. Конкуренцию ему попытаются составить два декана вуза: факультета романо-германской филологии Ольга Борискина и экономфака Павел Канапухин.

Дмитрий Ендовицкий в противостоянии с властями замечен не был. Так что нынешняя конфигурация будущих выборов говорит за то, что «конкуренты» будут противостоять ему чисто формально. Впрочем, окончательный список кандидатов должны еще утвердить в Министерстве образования России.

Напомним, нынешний ректор находится на своей должности уже десять лет. Последний раз его переизбирали в 2016 году. Тогда Дмитрий Ендовицкий набрал 88 процентов голосов.

Образование