В Воронеже на пожаре обнаружили два трупа

В Воронеже 25 января при тушении ночного пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин. После полуночи горел жилой дом в Ленинском районе.

- Сообщение о возгорании на улице Одоевского поступило на пульт дежурного в 00.45. 18 пожарных ликвидировали огонь в 01.16. В двухквартирном жилом доме площадью 150 кв метров сгорели две комнаты. Спасатели обнаружили тела двух погибших, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - Причиной пожара стала неосторожность при курении.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, звоните по номерам вызова экстренных служб 112 или 101, телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.