В День освобождения Воронежа театр драмы покажет военный спектакль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сегодня, 25 января, Воронеж отмечает 78-ю годовщину освобождения от фашистов. В памятную дату Кольцовский театр покажет тематический спектакль - «Бумажный солдатик» по мотивам повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!».

- Среди защитников Воронежа были и совсем еще юные ребята. О таких «мальчишках в солдатской шинели», попавших на фронт прямо со школьной скамьи, Булат Окуджава написал свою первую автобиографическую повесть. Об их мечтах, страхах и надеждах, о первой любви, суровых буднях и забавных ситуациях. Тогда, в 1961 году, критики обвинили автора в непатриотичности и «дегероизации» Советской армии, однако правдивая история о солдатской жизни быстро завоевала любовь читателей и стала одним из первых образцов лирической военной прозы. В спектакле звучат стихи и песни Булата Окуджавы «Бумажный солдат», «Песенка о молодом гусаре», «Вот так она любит меня», - отметили в театре.

Премьеру «Бумажного солдатика» поставили специально к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Начало в 19.00.