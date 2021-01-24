Оттепель пришла в Воронеж надолго

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Продолжительное и мощное потепление грозит свести на нет все старания зимы в Воронеже. Из-за высоких температур и дождя снежный покров тает просто на глазах. При этом морозы вовсе не торопятся возвращаться.

По прогнозам синоптиков, вся следующая неделя в Воронеже пройдет со знаком + на термометре. Причем, если в понедельник днем ожидается один градус тепла, то в среду – уже +2…+4. Ночи также будут теплыми. Лишь местами будет подмораживать до -1.

Небольшое понижение температуры возможно ближе к выходным, да и то – не точно. Смена погоды будет сопровождаться изрядной порцией мокрых осадков и пронзительным ветром.