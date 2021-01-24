На скользком тротуаре в центре Воронежа за несколько минут покалечились две женщины

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В выходной день в Воронеже на улице Кирова около дома №9 на льду поскользнулась и упала женщина. При этом она сильно ударилась о тротуар рукой. Очевидцами ЧП стали сотрудники полиции, дежурившие в этот момент неподалеку. Патрульные поспешили на помощь пешеходу.

Стражи порядка вызвали экипаж скорой помощи и сообщили дежурному о случившемся. Женщина жаловалась на сильную боль в травмированной руке. Пострадавшую усадили в салон патрульной машины в ожидании медиков. У пострадавшей оказался перелом, до приезда врачей полицейские зафиксировали ей место повреждения.

А буквально через несколько минут на том же месте упала другая женщина – пешеход. При падении она повредила ногу. Ее полицейские также помогли доставить в травмпункт.