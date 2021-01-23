Представитель сельскохозяйственной компании из Воронежа перевел мошенникам более 4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Представитель сельскохозяйственной компании из Воронежа на одном из сайтов, который позиционирует себя, как торговую площадку для покупки и продажи сельскохозяйственной продукции, нашел выгодное предложение о продаже зерна.

В объявлении говорилось, что склад расположен в Борисоглебске. Приехав по указанному адресу, мужчина действительно обнаружил склад с зерном, но почему-то не уточнил у представителей, как те взаимодействуют с торговой интернет-площадкой.

Мужчина вернулся и заключил с фирмой сделку онлайн, после чего перевел по указанным реквизитам 4 млн 350 тысяч рублей. В прописанный в договоре срок зерно так и не было доставлено, а продавец перестал выходить на связь.

Тогда представитель сельскохозяйственной компании отправился опять в Борисоглебск. Там-то и выяснилось, что зернохранилище не имеет никакого отношения к торговой площадке, а ссылку на их склад сервис использовал незаконно.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».