В Воронежской области инспекторам пришлось под ледяным дождем толкать сломавшийся автомобиль девушки

Лейтенант полиции Сергей Пономарев и старший лейтенант полиции Денис Мосоров Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

На перекрестке улиц Пролетарской и Февральской в городе Россошь заглох автомобиль «Лада Приора». Хозяйка самостоятельно запустить двигатель не могла. К тому же на улице шел ледяной дождь. Тогда девушка включили «аварийку».

Отечественный автомобиль, подающий «сигналы», заметил экипаж ДПС - лейтенант полиции Сергей Пономарев и старший лейтенант полиции Денис Мосоров. Полицейские остановились, чтобы оказать помощь девушке-водителю. Оказалось, что в отечественной легковушке села аккумуляторная батарея.

- Сотрудникам Госавтоинспекции Россошанского района пришлось толкать автомобиль своими силами, в тяжелых погодных условиях. Поломка была устранена, двигатель запущен, после этого девушка продолжила движение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.