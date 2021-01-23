Воронежец подставил приятеля и заставил его участвовать в краже

Ночью 9 января 28-летний воронежец попросил приятеля довести его до поселка Колодезного, якобы, ему нужно было забрать какое-то имущество. На улице Полевой, пока водитель ждал мужчину в машине, тот с помощью гаечных ключей вскрыл два большегрузных автомобиля. Фуры были припаркованы около домов их владельцев. Вор перетащил 4 аккумулятора в машину своего знакомого и попросил отвезти его домой.

Изучив записи камер видеонаблюдения, установленных на улице, полицейские смогли рассмотреть очертания автомобиля, на котором уехал вор. Оперативники вскоре нашли машину. Владелец отечественной легковушки объяснил полицейским, с кем был той ночью в Каширском районе. Тогда-то вора и задержали в Воронеже. В квартире преступника обнаружили те самые гаечные ключи.

- Общий материальный ущерб составил около 50 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что сдал аккумуляторы в пункт приема металлолома, вырученные деньги потратил на личные нужды. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.