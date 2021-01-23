В Воронежской области к 23 января от коронавируса скончались еще 22 пациента

За день выписали 418 пациентов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области после проведения эпидрасследований региональное управление Роспотребнадзора подтвердило заражение COVID-19 еще у 387 человек. Таким образом, к 23 января общее число воронежцев с подтвержденным диагнозом достигло 55 165.

При этом в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу сообщают уже о 49 860 выздоровевших. То есть к 23 января выписали 418 пациентов.

Общее число жертв COVID-19 в нашем регионе также выросло до 1 692. За последние 24 часа не смогли справиться с заболеванием 22 человека.

Ранее мы писали, что основная группа зараженных коронавирусом в Воронежской области приходится на возраст 40-65 лет (51%, снижение на 2% за неделю) и 18-39 лет (29%, рост 4%). Уменьшилась доля заболевших старше 65 лет - с 16 до 14%.