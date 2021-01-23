Под Воронежем после ДТП спасли девушку зажатую металлом

Фото сотрудников аварийно-спасательной службы Воронежской области с места происшествия

В паблике «Спасатели Воронежской области» в социальных сетях рассказали, как разблокировали девушку зажатую металлом после ДТП. Речь идет об аварии, случившейся 22 января в 8.20 в Новоусманском районе.

Мы рассказывали, что на границе с Липецкой областью, недалеко от села Малая Приваловка, 68-летний местный житель на автомобиле «Форд Фокус», в результате обгона выехал на «встречку» и столкнулся с «Сузуки Витара», которым управляла 29-летняя жительница Верхнехавского района.

Теперь же стало известно, как проходила спасательная операция: в нескольких местах специнструментом был разрезан кузов автомобиля «Сузуки», и спасатели вытащили из машины пострадавшую девушку, после ее отправили в больницу.

Фото сотрудников аварийно-спасательной службы Воронежской области с места происшествия

Пожилому водителю уже ничем помочь было нельзя, спасателям осталось только достать из машины его труп.