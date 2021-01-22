Под Воронежем прокуратура подала иск в суд на колледж, где могут сгореть студенты

В здании колледжа далеко не все в порядке с противопожарной безопасностью. Фото: с сайта Семилукского политехнического колледжа.

Прокурор Семилукского района подал иск в местный суд на Семилукский политехнический колледж. В этом учебном заведении упорно не заботились о противопожарной безопасности.

В колледже уже во время первой проверки прокуратуры обнаружили, что двери эвакуационных выходов не могут открываться изнутри, - нужно искать ключи, что в условиях возможного пожара может стоить жизни и студентам (а их там учится 761), и преподавателям. Есть и более мелкое нарушение. Тоже связанное с дверями. Те, что ведут из коридоров на лестницы и к переходам, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах. Так обстоят дела в главном корпусе колледжа, учебно-производственном, социально-культурном и учебно-воспитательном блоках и учебном корпусе № 2.

По результатам первой проверки ответственный за противопожарную безопасность сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности. Однако руководители колледжа так ничего и не предприняли для исправления ситуации. Теперь прокурор надеется обязать их обезопасить учебное заведение от пожаров через суд. Его заседание назначили на 13.00 25 января.