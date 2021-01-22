В Воронежской области ищут пропавшего более пяти месяцев назад 41-летнего мужчину

Фото – Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Более пяти месяцев ничего не знают родственники о пропавшем в Воронежской области 41-летнем Владимире Рыбалкине. Он не выходит на связь с 6 августа 2020 года. В тот день Владимир ушел из дома в Новохоперске и с тех пор ничто ничего о нем не слышал. Волонтеры попросили у воронежцев помощь в его поисках.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку на пропавшего в пятницу, 22 января.

Из особых примет известно, что рост мужчины – 175 см. Он среднего телосложения. По внешним данным – серые глаза и светло-русые волосы.

К сожалению, родственники не знают, во что он был одет в день исчезновения.

Если вы что-то знаете о местонахождении Владимира Рыбалкина, позвоните по номеру телефона: 8-800-700-54-52.