В Воронежской области знакомый пырнул женщину ножом в грудь

За удар ножом в грудь знакомой мужчина может провести в колонии десять лет. Фото: из архива «КП»

Калачеевские полицейские разбираются в бытовой кровавой драме. На днях в местную больницу привезли 46-летнюю жительницу поселка Пригородный с ножевым ранением в грудь. Медики сообщили о травме, явно имеющей криминальных характер, в полицию.

Стражи порядка выяснили, что в многоквартирном доме на улице Космонавтов поселка Пригородный женщина поссорилась со своим 55-летним знакомым. Тот схватил нож и пырнул ее в грудь. Ранение оказалось тяжелым. Негодяя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы).

При осмотре места ЧП полицейские изъяли орудие преступления – нож, а также предметы, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств.