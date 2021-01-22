Замначальник отдела полиции в Воронежской области осужден за разглашение гостайны

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Вынесли приговор заместителю начальника отдела полиции по Ольховатскому району, которого обвинили в разглашении государственной тайны. Высокопоставленного подполковника Сергея Шевченко приговорили к одному году лишения свободы условно. Также он не сможет в течение этого же срока занимать должности в органах МВД. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах 22 января.

Ранее в отношении полицейского, занимавшего высокий чин, по материалам УФСБ возбудили уголовное дело. Силовики в ходе расследования выясняли причастность господина Шевченко к тому, что он разглашал своим сотрудникам сведения, которые составляли гостайну. Причем, подчиненные не имели допуска к этой информации.

В прошлом году Сергей Шевченко «засветился» еще в одном уголовном деле, которое потом, правда, было закрыто следствием за отсутствием состава преступления. Весной его заподозрили в превышении полномочий. Высокопоставленный чин попал в скандал на дороге с женщиной-автомобилисткой, которая ехала с ребенком. На пустом участке ее авто подрезала «Лада Гранта» и двое вышедших мужчин, в одном из которых она узнала Шевченко, вытащили ее из авто. В полиции тогда местным СМИ комментировали этот случай как возможность доставить старшего сына женщины, проходившего свидетелем по другому уголовному делу, в отдел.