Санврачи проверили около 40 воронежских предприятий из-за зараженных коронавирусом сотрудников

С начала января сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели около 40 санитарно-эпидемиологических расследований на предприятиях, где зарегистрировали случаи коронавируса среди сотрудников. В 30% специалисты выявили нарушения в проведении заключительной дезинфекции, отсутствие запасов дезинфицирующих средств и кожных антисептиков. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Механтьев на заседании оперштаба 21 января.

Кроме того, по итогу мониторинга соблюдения ограничений жителями области и организациями оказалось, что из 440 обследованных объектов на 37% есть нарушения. Среди основных - несоблюдение масочного режима, социальной дистанции, отсутствие антисептиков.

Отметим, по материалам проверки Роспотребнадзора уже оштрафовали директора Липовского дома-интерната для престарелых и инвалидов, там плохо соблюдались коронавирусные требования; директора одно из школ Грибановского района, жителя Лисок, которого повторно задержали в общественном месте без средств индивидуальной защиты.