В Воронежской области уменьшилась доля зараженных коронавирусом старше 65 лет

фото из архива "КП". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Основная группа зараженных коронавирусом в Воронежской области приходится на возраст 40-65 лет (51%, снижение на 2% за неделю) и 18-39 лет (29%, рост 4%). Уменьшилась доля заболевших старше 65 лет - с 16 до 14%. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Игорь Механтьев на заседании оперштаба 21 января

Что касается профессиональных групп, больше всего инфицированных среди работников здравоохранения, офисов, банков, транспортной сферы. Неработающих - 48% от числа зарегистрированных случаев.

- Заболеваемость на протяжении января определяет население районов области (61,5%), в связи с чем прошу дать поручение главам администраций районов усилить контроль за соблюдением профилактических мер предпринимателями и жителями районов. А также департаменту здравоохранения - обратить особое внимание на вакцинацию граждан, проживающих в сельских территориях, - добавил Игорь Механтьев.

Всего за время эпидемии в области зарегистрировали 54 394 зараженных коронавирусом. Прирост за минувшие сутки составил 386 человек. Выздоровели 49 040 пациентов. Скончались 1 650 воронежцев с подтвержденным COVID-19.