Андрей Огиевский снова приедет в Воронеж дирижировать оперой «Дон Жуан»

Андрей Огиевский Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

22 и 24 января Воронежский театр оперы и балета покажет оперу Моцарта «Дон Жуан». Дирижировать спектаклем приедет дирижер-постановщик Андрей Огиевский, под руководством которого премьера прошла в 2016-м. Напомним, в тот момент Огиевский был художественным руководителем воронежского театра.

Главные партии в спектакле исполнят ведущие солисты воронежской оперной труппы - Кирилл Афонин (Дон Жуан), Игорь Горностаев (Лепорелло), Анастасия Черноволос (Донна Анна), Светлана Дюдина (Донна Эльвира), Алексей Тюхин (Мазетто), Дарья Филиппова (Церлина), Антон Оршанский (Командор). Партию Дона Оттавио приедет петь тенор Петр Сизов, уроженец Воронежа, в прошлом солист Воронежского театра оперы и балета, а с 2013-го - солист Московского детского музыкального театра имени Сац.

Напомним, спектакль «Дон Жуана» в постановке Михаила Бычкова участвовал в четырех номинациях на оперную премию «Онегин», дважды с успехом вывозился театром на музыкальные фестивали.