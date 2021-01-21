Воронежский центр народного творчества и кино поменял директора

20 января в Воронежском областном центре народного творчества и кино новый директор. Региональный департамент культуры назначил на этот пост Елену Богачеву.

Елена Николаевна окончила Воронежский пединститут по специальности педагогика и методика воспитательной работы и Российскую академию госслужбы при Президенте РФ по специальности юриспруденция. Имеет большой опыт организационной и руководящей работы. Более 12 лет возглавляла отдел культуры в Кантемировском районе. До назначения работала начальником информационно-аналитического отдела Центра обеспечения деятельности учреждений культуры, координировала деятельность регионального центра «Воронеж. Волонтеры культуры».

До этого Центр народного творчества возглавляла Вера Галюк, теперь она стала заведующей отделом фольклора и ремесел ВЦНТиК.