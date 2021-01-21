В Воронежской области назвали самые популярные имена родившихся в 2021 году мальчиков и девочек

Всего за три недели 2021 года в Воронежской области зарегистрировали рождение 673 детей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Десятку самых популярных имен младенцев – мальчиков и девочек – назвали в региональном управлении ЗАГС. Учитывались данные за первые три недели 2021 года.

За это время официально зарегистрировали рождение 673 детей. Среди мальчиков по-прежнему самое популярное имя Артем. Так назвали 22 младенцев. На втором месте Александр (18), на третьем Михаил (16). Далее идут Иваны (13), Максимы (12), Романы (11), Ильи, Даниилы, Матвеи и Кириллы (по 10).

По мальчикам симпатии по именам стабильные. А вот по девочкам есть минимальные изменения. Почему-то на этот раз в десятку не вошло долго державшееся в ней имя Даша. Впрочем, в остальном сюрпризов нет. По-прежнему чаще всего девочек называют Мариями (18). На втором месте Ульяны (17), на третьем Виктории (14). Затем идут Евы (13), Ксении (12), Полины (11), Миланы, Анны, Варвары и Алины (по 10).

Среди редких имен совсем уж экзотических нет. К ним относятся такие всем известные как Диана, Марк, Артур, Виталина, Алевтина. И даже недавно широко распространенные: Надежда, Алеся, Кристина, Петр, Игорь, Анатолий, Семен. Мало привычны пока имена Зухра и Рамазан. Но в нашу область приезжает все больше мигрантов, так что не исключено, что вскоре они будут уже в порядке вещей.