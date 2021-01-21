В Воронежской области к 21 января от коронавируса скончались еще 23 пациента

В Воронежской области число умерших от COVID-19 достигло 1 650. То сеть за последние сутки скончались 23 пациента. Об это 21 января сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что сейчас 80% пациентов переносят болезнь с признаками ОРВИ. Мы писали, что за последние сутки заболевание подтвердилось еще у 386 человек. Кстати, на 4% выросла заболеваемость среди воронежцев в возрасте 18-39 лет - до 29%. В департаменте здравоохранения также отмечают снижение заболеваемости пневмонией за последнюю неделю - на 7%.

Ежедневно прививки от COVID-19 планируется делать 4,3 тысячи жителей, а в дальнейшем - 8,3 тысячи. К 21 января от коронавируса привились уже 4 375 воронежцев, из которых двукратно - 2 157.