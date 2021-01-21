В Воронежской области к 21 января коронавирус выявили еще у 386 человек

Ситуация с заболеваниями по стране

За последние сутки в России выявлено 21 887 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом 21 января сообщили в федеральном оперативном штабе по противодействию коронавирусу. В Воронежской области за последние сутки заболевание выявлено у 386 человек. Таким образом общее число жителей нашего региона, у которых подтверждался вирус, достигло 54 394.

В то же время за последние 24 часа в Воронежской области выздоровели 396 пациентов. Общее число человек, преодолевших COVID-19, достигло 49 040.

Ранее мы сообщали, что к 21 января от COVID-19 привились уже 4 375 воронежцев, из которых двукратно - 2 157.