На окраине Воронежа столкнулись две машины: один водитель попал в больницу

Капот "Лады" сильно покорежен. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 20 января, в 19.20 в микрорайоне Масловка у дома № 285И на улице Солдатское поле случилась авария.

32-летний водитель «Лады-Гранты», ехавший по дороге в Нововоронеж со стороны Воронежа, по непонятным причинам выехал на встречную полосу. Там его машина врезалась в автомобиль «Додж Стратус», которым рулил 21-летний мужчина. Водитель «Лады» получил тяжелые травмы, его отвезли в больницу. Юноша, управлявший «Доджем», за медицинской помощью не обращался.

Водитель "Доджа", судя по всему, отделался легким испугом. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Всего 20 января в Воронежской области случилось 148 ДТП: 110 – в Воронеже, 29 – в районах и 9 – на федеральных трассах. В четырех авариях серьезно пострадали четыре человека.