Воронежец устроил дебош в досмотровом павильоне железнодорожного вокзала

11 января Центральный районный суд отправил воронежца на сутки в спецприемник. За день до этого, 10 января, примерно в 22:00 мужчина устроил дебош в досмотровом павильоне железнодорожного вокзала «Воронеж-1». Он грубо ругался в общественном месте. А это нарушение по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Видимо, мужчине не понравилось проходить контроль. Во время него он зачем-то не просто снял куртку, но и бросил ее, затем бросил уже телефон. После чего его и задержали сотрудники полиции. Все происходящее сняли камеры наблюдения.

Примечательно, что сам мужчина во время судебного заседания вину свою не признал, но и никак не объяснил такое поведение, он сказал, что помнит как был в досмотровом павильоне, но далее ничего не помнит. Однако суд такое объяснение не принял.