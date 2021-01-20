Под Воронежем женщина из мести разгромила дом бывшего сожителя

Женщина призналась, что сделала все из личной обиды Фото: из архива "КП"

Семилукский райсуд приговорил к одному году исправительных работ 42-летнюю жительницу Воронежской области, решившую отомстить бывшему сожителю. Приехав в его дом в изрядном подпитии, женщина набедокурила сразу на три статьи уголовного кодекса.

Правда, сожителя в этот момент дома не оказалось. Зато свидетельницей стала его престарелая родственница. Как сообщили в областной прокуратуре, обвиняемая в мае 2020 года приехала к бывшему сожителю выяснять отношения. Не застав его дома, она «на почве личной обиды» начала крушить предметы интерьера. После чего женщина похитила документы и вещи бывшего возлюбленного. Свой поступок она объяснила тем, что они якобы приобретались ею. Также злоумышленница прихватили с собой деньги. Ущерб составил свыше 30 тысяч рублей.

Женщина была признана виновной в трех преступлениях – ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа).

Приговором суда ей назначили год исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, судом удовлетворен иск одного из потерпевших о возмещении ущерба.