Воронежец сбивал программу банкомата и начислял себе на карту несуществующие деньги

В сентябре 2020 года в разных районах Воронежа из банкоматов начали пропадать деньги. Картина преступления была одинаковой, что натолкнуло оперативников на мысль о том, что это дело рук одного человека. Находясь у терминала, злоумышленник выводил из строя компьютерную программу, в результате чего ему на карту зачислялись деньги, которые фактически не были приняты банкоматом. Таким образом неизвестный «заработал» 35 тысяч рублей.

В ходе оперативных действий полицейские смогли вычислить подозреваемого – 41-летнего местного жителя, ране судимого за кражи. Мужчину задержали, в отделе полиции он во всем сознался.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до 6 лет заключения. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.