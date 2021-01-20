На 20 января от коронавируса умерли 26 жителей Воронежской области

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

Ежедневный прирост новых больных коронавирусом держится приблизительно на одном уровне и не снижается. На утро 20 января, по данным оперативного штаба Воронежской области, болезнь выявили еще у 389 жителей региона. Общее количество заболевших с начала эпидемии составляет 54008.

Выздоровели к среде еще 375 пациентов. Теперь победивших болезнь 48644 человека.

Справиться с последствиями коронавируса не смогли 26 человек. В списке жертв болезни теперь 1627 человек.