Инспектор Государственной жилищной инспекции провел выездную проверку по жалобе жильцов дома №3 по улице Кирова.При осмотре подвального помещения обнаружились нарушения обязательных требований по содержанию и ремонту общедомового имущества. Подвал захламлен строительными и бытовыми отходами и подтоплен канализационными стоками, из-за закрытых продухов в тепловом узле нарушен температурно-влажностный режим.Следы залития обнаружились и внутри подъезда №4 на лестничной площадке верхнего этажа, а возле люка выхода на кровлю отслоился отделочный слой на потолке.По результатам проверки УК Ленинского района выдано предписание об устранении выявленных нарушений.В УК рассказали, что предписание ГЖИ пока не получали, и добавили:- Если отталкиваться от информации, размещенной на сайте ГЖИ, то все претензии, которые были направлены к нам, относятся к недоделкам и нарушениям после проведения капитального ремонта канализации и кровли в доме подрядчиком Фонда капитального ремонта. Так, течь кровли над люком в 4 подъезде произошла после капремонта кровли. В связи с чем мы направили в Фонд письмо с требованием в кратчайшие сроки устранить нарушения, допущенные при монтаже перекрытий и работ по герметизации. После того, как подрядчик Фонда исправит недочеты в рамках гарантийных обязательств, мы проведем косметический ремонт и устраним следы залития в подъезде. Проводить ремонт до устранения течи на кровле нет смысла, так как залитие повторится и штукатурить и белить стены придется снова.Также после проведения капремонта системы канализации в доме № 3 по ул. Кирова началось систематическое подтопление подвального помещения канализационными стоками, в связи с разгерметизации ревизии на трубопроводе системы стоков. Об этом мы также оперативно сообщили в Фонд капремонта с требованием исправить нарушения, допущенные во время проведения капремонта. Строительный и бытовой мусор, который специалист ГЖИ обнаружил в подвале дома, также появился там после работ подрядчика Фонда капремонта. Мы надеемся, что Фонд капремонта добьется от своего подрядчика устранения нарушений в ходе капремонта дома в самые короткие сроки.