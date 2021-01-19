Сотрудники прокуратуры Левобережного района обнаружили «резиновую» квартиру в многоэтажке на улице Димитрова. Ее хозяйка прописала к себе пять незаконных мигрантов из Узбекистана и Украины. Женщина также подавала документы для постановки их на учет в отдел полиции и расписывалась в уведомлениях об их прибытии.При этом фактически иностранцы у этой гражданки не жили. А прописка им нужна была только для получения разрешения на работу в России.19 января возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Сейчас выясняют, сколько денег хозяйке ее мнимые постояльцы платили за хлопоты по их легализации.