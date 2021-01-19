На маршрут № 54 вышли пять новых автобусов. Об этом сообщили в ООО «АТП-1». Место привычных старых «ПАЗиков» заняли их новые модификации - машины «Вектор Next». У них большая передняя площадка, широкие двери и раскладные пандусы. Все это создает достаточно комфортные условия для инвалидов, которые в старые автобусы садятся с трудом - иной раз только с помощью других пассажиров.В транспортной компании сообщили, что в первом квартале 2021 года они планируют отказаться от использования около десятка старых «ПАЗиков». В начале весны ждут следующую партию новых автобусов.