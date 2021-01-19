В 20-х числах февраля документация на строительство крупнейшей школы в России пройдет государственную экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области. Речь идет об образовательном центре на 2 860 мест на Московском проспекте в Воронеже. Он станет частью большого социального узла на месте бывших яблоневых садов. Школу обещают построить уже в 2022 году.Ранее мы рассказывали, что в школе, например, на крыше планируют установить астрономическую башню, которую можно будет использовать как для уроков, так и для внеклассной деятельности.Теперь же появилось больше подробностей: как рассказала генеральный директор АО ПИ «Гипрокоммундортранс» Екатерина Алексеева, объект общей площадью около 60 тысяч м2 рассчитан на 110 классов. Центральное здание будет выполнено в форме большого круга и, по задумке авторов, должно напоминать «планету знаний», от которой исходят «лучи» учебных блоков: наука, общество, технология и IT, спорт.В центральном ядре школы будет создано единое общественно-культурное пространство в виде атриума высотой четыре этажа с большими трансформируемыми рекреациями и амфитеатром на 700 мест.Вместо столовой запроектирован целый школьный ресторан: четыре обеденных зала расположатся на разных этажах. Ученики через специальную программу на своих гаджетах смогут заказывать обед по меню, выбрав перемену, во время которой хотели бы поесть, и нужный зал.Рядом со школой должна появиться большая площадка для летательных аппаратов и квадрокоптеров. Она станет базой для освоения робототехники. Учебно-опытная зона будет включать грядки, теплицы и пруды.Запланированы различные цветники и летняя эстрада с амфитеатром. Велодорожка по периметру участка зимой будет превращаться в лыжную трассу.Мы также сообщали, что огромная поликлиника на месте яблоневых садов в Воронеже появится в 2022 году.