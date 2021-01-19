Во вторник, 19 января, около 14 часов на «зебре» недалеко от остановки «Памятник Славы», у дома № 93 по Московскому проспекту, случилось ДТП. Женщина, переходившая дорогу, попала под машину. Водитель «Рено-Логан», пытаясь объехать пешехода, врезался в отбойник. По свидетельству девушки, назвавшейся очевидцем аварии, женщина неожиданно выскочила на дорогу.В этом месте не работает светофор. И, как говорят местные жители, очень тяжело вовремя перейти дорогу – поток машин большой.В региональном ГУ МВД сообщили, что 58-летнюю женщину с тяжелыми травмами отвезли в больницу. Полицейские выясняют, мог ли 47-летний водитель избежать наезда.