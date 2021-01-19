Правоохранители выявили еще один эпизод в деятельности серийных похитителей гербицидов. Их поймали после того, как в апреле трое жителей Воронежской области в возрасте от 34 до 42 лет ночью обчистили склад с сельхозхимией в селе Хлебное Новоусманского района. Тогда троица вынесла минеральные удобрения и имущество на сумму более 1,4 миллиона рублей.А теперь, в ходе следствия, правоохранители установили еще один факт: в конце декабря 2016 года те же мужчины проникли на склад в селе Красный Лиман Панинского района. И там они похитили около 80 литров гербицидов, 100 литров пестицидов и 10 мешков семян подсолнечника, а потом скрылись на автомобиле УАЗ. Ущерб индивидуальный предприниматель оценил в 200 тысяч рублей.- В ходе проведенных следственных действий часть похищенного изъята. В настоящее время устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.