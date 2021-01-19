38-летняя жительница села Коршево Бобровского района удивилась, когда ей позвонили соседи, увидев ее «Дэу Нексия» с ключами в замке зажигания на другом конце деревни. Ведь вернувшись с ночной смены, она легла спать, оставив машину возле дома.Полицейские заподозрили в угоне 32-летнего сожителя дамы, она ранее свой автомобиль мужчине не доверяла. Когда его задержали, он признался, что после возвращения женщины домой решил съездить в магазин за сигаретами, а затем поехал к своей сестре. Но увяз в снегу и не смог выехать из колеи.При проверке по базам учета оперативники установили, что в конце 2018 года мужчину задерживали инспекторы ДПС - за то, что он управлял ВАЗ-2107 в состоянии опьянения: алкотестер показал содержание алкоголя в размере 0,386 миллиграммов на литр выдыхаемого воздуха. У мужчины тогда по суду отобрали права на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.Теперь ему придется ответить за угон и нарушение ПДД.