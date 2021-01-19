Грибановский райсуд оштрафовал и.о.директора местной школы за нарушения санэпиднорм в пандемию. Санитарные врачи проверили учебное заведение, когда два сотрудника школы заболели COVID-19.Расследование Роспотребнадзора выявило множество нарушений ковидных требований. В частности, не было заключительной дезинфекции в классе, спортзале и местах общего пользования, при входе в столовую и в вестибюле не нанесена разметка для соблюдения 1,5-метровой социальной дистанции, работники столовой не обеспечены масками и перчатками.Санитарные врачи уверены, что эти нарушения могут привести к распространению коронавируса.Суд за нарушение санэпиднорм оштрафовал и.о. директора школы на 25 тыс рублей.