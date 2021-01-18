Благотворительный фонд «Старость в радость» подвел итоги конкурса среди учреждений соцсферы на самое креативное оформление новогоднего стола под названием «Праздник в каждый дом». От участников требовалось предоставить фотографии новогоднего убранства.Среди 40 участников конкурса Бобровский психоневрологический интернат занял третье место и получил подарок на 20 тысяч рублей.Наше учреждение покорило жюри декором новогоднего праздничного стола, представленным в оригинальном сочетании из двух скатертей, красивой сервировки и подачи блюд.