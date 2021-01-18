Дикий случай произошел ранним утром субботы, 16 января, в супермаркете на улице Баррикадной Левобережного района.В 8.50 в торговый зал магазина вошел мужчина, в руках у него была садовая ножовка. Угрожая ею посетителям, он взял со стеллажа с алкоголем бутылку коньяка и ушел, не расплатившись. Сотрудники супермаркета вызвали полицию. Стражи порядка достаточно быстро приехали. Каково же было удивление работников магазина, когда они снова увидели мужчину, который зачем-то вернулся. Естественно, его задержали. В отделе полиции он признал свою вину. Коньяк у него отобрали.В отношении вора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суда он будет дожидаться в следственном изоляторе.