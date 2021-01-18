Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 43-летнего жителя города Поворино.1 октября 2020 года в Поворино в доме на улице Пролетарской мужчина выпивал вместе с 40-летним братом. Родственники поругались. Старший брат избил младшего, а потом еще и три раза ударил его кухонным ножом. Раны оказались смертельными – было повреждено левое легкое и сердце, несчастный потерял много крови.Испугавшись, старший брат закопал младшего во дворе своего дома. А матери сказал, что тот куда-то пропал. 3 октября женщина обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына. Однако убийцу быстро разоблачили, в итоге он признался в преступлении. 5 октября во дворе откопали тело брата. К тому же при обыске нашли части растений, содержащих наркотические вещества. Видимо, мужчина хранил их для собственного потребления.В суде 43-летний поворинец будет отвечать по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотически средства, в значительном размере». По первой ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, вторая может весьма существенно «качнуть» решение суда в сторону большего срока.