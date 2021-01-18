Жительница Воронежа Ксения Сидякина, которая сейчас находится на лечении в ковидном отделении больницы на улице Рылеева, рассказала в соцсети об условиях, в которых вынуждены находится она и другие пациенты с коронавирусом. По словам девушки, в палате очень холодно (температура около 17 градусов), влажность в помещении 30%. Еду пациентам приносят в пластиковой посуде, имеющей специфический запах, суп жидкий и без мяса. Постель истерта до дыр, а на просьбы поменять белье, ответили, что другого нет. Вдобавок ко всему, из трех кабинок в туалете одна не работает, а другая не закрывается.В департаменте здравоохранения оперативно отреагировали на сообщение пациентки и дали комментарий по каждому из пунктов.Так, холод в палате объяснили аварией на участке подачи тепла, произошедшей 15 января. Последствия ЧП оперативно устранили.- В период проведения ремонта котельная продолжала работать, температура во время ремонта понизилась незначительно - до 19-200С, - пояснили в ДЗВО. - В течение дня температурные параметры были полностью восстановлены. В связи с усилившимися морозами в котельной запущен третий отопительный котел. При этом влажность воздуха 30% является нормой и не требует корректировки.Что касается смены постельного белья, то по нормативам ее производят раз в 7-8 дней пребывания больного в стационаре. А состояние белья объясняется его частой стиркой в процессе эксплуатации. По мере износа постели обновляют.- На протяжении всего периода работы ковидного отделения для обеспечения питанием больных приобретается одноразовая посуда, которая изготовлена производителем в соответствии с ТУ 2297-001-59214908-2017 для пищевой продукции, - рассказали в департаменте. - Жалоб со стороны пациентов на наличие пластикового запаха не было. Необходимо отметить, что у больных новой коронавирусной инфекцией нередко проявляются такие симптомы болезни, как искажение обоняния. Вероятно, неприятный запах от посуды, о котором сообщает К. Синякина, является следствием данного симптома.Жалоб на качество и количество порций от других пациентов больницы так же не было. Как и выявленных в ходе проверок жалоб. В меню присутствуют мясные и рыбные блюда, супы на бульонах. Питание пациентов регламентируется картотекой блюд, утвержденной на Совете по лечебному питанию. Объем порций также строго нормирован.- На третьем этаже корпуса имеется четыре туалетных кабины, чего достаточно для удовлетворения потребностей 30-40 пациентов. Две дополнительные кабины в настоящее время ремонтируются. Запирающие устройства на дверях часто приходят в негодность из-за неправильного использования самими пациентами и постоянно ремонтируются либо заменяются.Что же касается качества уборки, то департамент еще раз проинструктировал персонал стационара на предмет усиления контроля чистоты туалетных и душевых помещений.