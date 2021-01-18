Воронежские оперативники получили информацию о наркопритоне, расположенном в одной из квартир на улице Лидии Рябцевой в Воронеже. Полицейские выяснили, что помещение в ноябре прошлого года арендовал 47-летний житель Липецкой области. За это время он неоднократно предоставлял квартиру посторонним лицам, потребляющим наркотики. А плату с постояльцев брал «товаром».В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили в ней предметы для употребления наркотиков со следами инъекций. Все найденное изъяли.Задержали и подозреваемого. В отделе полиции он признался в совершении преступления. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Наказание по ней предусматривает заключение на срок до 4 лет.Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.