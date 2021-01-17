Накануне Кантемировским районный суд Воронежской области вынесен им приговор. Двух местных жителей 20 и 27 лет признали виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в суде 15 января.Инцидент произошел в начале мая 2020 года. Двое молодчиков приехали на мотоцикле с боковым прицепом в местное крестьянско-фермерское хозяйство. Увидев, что территория не охраняется, они решили забрать оттуда все, что «плохо лежит». Под руку попались детали для сельхозтехники. Кроме того, они еще прихватили с собой 350 кг лома металла. Похищенное погрузили в коляску и скрылись с места преступления. Как установил суд, ущерб составил 45 900 рублей. Его злоумышленники возместили до вынесения приговора, но от реального наказания им уйти не удалось.Суд назначил: 20-летнему подсудимому – 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, а 27-летнему – 300 часов обязательных работ.