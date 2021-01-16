За 15 января аферисты обогатились за счет воронежцев на 3,5 млн рублей, мошенники обманули 17 жителей региона, причем дистанционно.36-летняя жительница Борисоглебска потеряла не только свои, но и взятые в кредит деньги, причем не зная об этом. Аферист представился женщине по телефону сотрудником банка и сообщил, что на даму открывают новый счет, старый будет заблокирован, и она не сможет получить доступ к своим накоплениям. Лже-банкир убедил женщину сходить к банкомату и перевести свои 129 тысяч рублей на восемь счетов мобильных телефонов. А потом еще зачислить и кредитные средства в сумме 200 тысяч рублей, заявку на которые аферисты оформили во время общения с ней. Таким образом, мошенники заполучили 329 тысяч рублей.Будьте внимательны, когда вам звонят с подобными сообщениями, вместо того, чтобы кидаться выполнять инструкции людей на другом конце провода, говорите им, что зайдете в отделение банка и все уточните.