По решению Новоусманского суда на три месяца из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований закрыли спортзал Рогачевской школы.Санитарные врачи проверили помещение после жалоб родителей, дети которых постоянно болели из-за плохих условий на занятиях физкультурой. По результатам проверки выявили, что температура воздуха в спортзале достигает всего 15 градусов тепла (при норме 17-20 градусов), в помещении повышенная влажность - 62% (при норме 40-60%). Это следствие неудовлетворительного состояния зала: в потолке и стенах много трещин и щелей, темный налет, свидетельствующий о поражении грибком, стены в некоторых местах сырые.Суд счел подобные условия создающими угрозу здоровью учеников и закрыл спортзал на 90 суток.