За 15 января в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 149 ДТП, в них пострадали пять человек.Около 15.50 на 256-м километре автодороги «Воронеж-Луганск» в Кантемировском районе 57-летний водитель на ВАЗ-2109 не учел безопасную дистанцию до следующего впереди автомобиля и врезался в ГАЗ-3307.В аварии пострадала 56-летняя пассажирка \\"девятки\\", ее отвезли в ближайшую больницу.Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам \\"Вконтакте\\".