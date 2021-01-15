323 жителя села Староникольское в Хохольском районе числятся в списке должников регионального оператора по обращению с отходами компании «Экотехнологии». Селяне наотрез отказались оплачивать услугу по вывозу и утилизации мусора, мотивируя это тем, что сами решают эту проблему. Пищевые отходы отправляют в компост или на корм домашним животным, бумагу сдают в макулатуру, а пластик – на вторичную переработку.За два года общий долг жителей Староникольского перед «Экотехнологиями» достиг 345722 рубля. Взыскивать деньги компании приходится через суд. Многие селяне после судебных исков решили, что 70 рублей платы не стоят нервотрепки, и начали погашать долги. Но три сотни местных жителей по-прежнему отстаивают свои права, в том числе намерены обращаться в суд. Однако в этом споре закон явно не на их стороне:- Согласно ст. 154 Жилищного кодекса РФ с 2019 года услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами стала коммунальной услугой, - пояснили в пресс-службе АО «Экотехнологии». – И граждане не имеют права от нее отказаться. Они обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором на их территории. В компании нам пояснили, что сбор и вывоз отходов с контейнерных площадок в селе производится по графику, один раз в неделю, и согласован с местной администрацией. В течение 2020 года ежемесячно с территории села вывозилось до 250 кубометров отходов.