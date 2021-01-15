Ворнежцы Павел Петрович и Ольга Александровна Мальцевы отметили 50-летие со дня свадьбы. Глава семьи подполковник в отставке, Ветеран военной службы, зампредседателя районной общественной организации ветеранов, по образованию журналист. Павел Петрович прошел путь от секретаря комитета комсомола батальона до начальника университета марксизма-ленинизма в Дальневосточном военном округе. Служил в Группе Советских войск в Германии, Забайкальском военном округе и Московском военном округе.В отставке подполковник Мальцев работал на ответственных должностях Федеральной миграционной службы России и воронежского управления по делам ГОЧС. И все годы рядом с ним была Ольга Александровна.У Мальцевых большая и дружная семья: две дочери и три внука. Вместе с ними юбиляров чествовал глава Ленинского района Сергей Ситников:- Пятьдесят лет - это знаменательная веха в жизни. Годы доказали, что вам присущи мудрость, чувство ответственности, преданность семье, а еще доброта, щедрость души и высокая порядочность, - сказал Сергей Ситников.Он пожелал супругам здоровья и счастья в кругу родных и друзей.