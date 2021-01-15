На днях врачи сообщили в полицию о том, что в приемное отделение больницы привезли 49-летнюю женщину. У нее была рваная рана верхнего века и проникающее ранение роговицы глаза. Травмы были такие тяжелые, что женщину пришлось оставить в больнице.Полицейские выяснили, что к таким повреждениям привела бытовая ссора. Жительница квартиры на проспекте Труда выпивала у себя дома со своим гражданским мужем. Выпивка привела к тому, что разгорелись страсти. Припомнились и старые, и новые обиды. Мужчина разбил стакан и порезал его осколком глаз своей второй половине. А потом ушел.Стражи порядка вскоре задержали буяна в Воронеже. 45-летний житель столицы Черноземья признал свою вину. Оказалось, что он уже был судим за похожее преступление. Свое поведение этот субъект объяснил тем, что был пьян.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы). Виновника дикой расправы над женщиной арестовали.